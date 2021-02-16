На Закарпатті представили нового очільника поліції області

На Закарпатті особовому складу представили нового очільника поліції області – полковника Ярослава Колесника, який до цього обіймав посаду заступника начальника поліції Київщини.

Про це інформує пресслужба МВС, передає Укрінформ.

«16 лютого під час наради під головуванням першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового та голови Національної поліції Ігоря Клименка нового очільника поліції Закарпаття представили особовому складу», - уточнюється у повідомленні.

Яровий зазначив, що у 2021 році серед викликів, які постають перед міністерством - вдосконалення структури майже всіх взаємодіючих підрозділів МВС, в першу чергу – Нацполіції. Перший заступник міністра внутрішніх справ нагадав, що лише торік було проведено ротацію 14 осіб керівного складу НПУ.

«Ця робота проводиться для того, щоб ті керівники, які зарекомендували себе добре, передавали свій досвід на інших посадах. Також хочу подякувати кожному, хто виконує завдання для забезпечення правопорядку. Адже ця робота формує рівень довіри громадян», – сказав Яровий.

Зі свого боку голова НПУ відзначив, що рівень злочинності в Закарпатській області в цілому менший, ніж по Україні.

«Перша мета поліції – стати гарантом безпекової ситуації, яка дасть можливість кожному громадянину, кожному жителю Закарпаття відчувати себе в безпеці. Для цього попереднім начальником, Олександром Шляховським, зроблено дуже багато. Завдяки наполегливій праці, а також чіткому розумінню нашої мети, ми зможемо показати ефективні, потужні результати спільної роботи», – сказав Клименко.

Окремо Колесник заявив, що не дасть можливості для проявів будь-якого злочинного свавілля, пообіцявши докласти усіх зусиль, аби поліція Закарпаття тільки покращувала результати своєї роботи.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону щодо внесення низки змін до деяких законів України щодо діяльності МВС та Національної поліції.

Фото: mvs.gov.ua