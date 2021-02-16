На Львівщині виявили чотири нелегальні будинки для літніх

Під час перевірок на території Львівської області виявили чотири приватні будинки для літніх людей, не включені до реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, передає Укрінформ.

Зазначається, що головами територіальних громад у Львівській області виявлено 4 приватниі заклади стаціонарного догляду, які надають послуги 88 особам похилого віку, особам з інвалідністю та іншим групам ризику.

«‎Відповідно до інформації органів фіскальної служби, ці заклади є зареєстрованими як такі, що ведуть підприємницьку діяльність, однак вони не включені до реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг. Цю інформацію департамент соціального захисту надав правоохоронним органам», - зазначив заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик.

Наразі в області надалі тривають перевірки щодо виявлення інших приватних надавачів соціальних послуг особам похилого віку.

Як повідомляв Укрінформ, 21 січня у Харкові сталася пожежа у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей. Загинули 16 осіб, 11 осіб постраждали. Після цього Кабінет Міністрів організував роботу обласних державних адміністрацій та ДСНС з виявлення та перевірки діяльності закладів для літніх людей в областях.