На Львівщині виявили чотири нелегальні будинки для літніх
Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, передає Укрінформ.
Зазначається, що головами територіальних громад у Львівській області виявлено 4 приватниі заклади стаціонарного догляду, які надають послуги 88 особам похилого віку, особам з інвалідністю та іншим групам ризику.
«Відповідно до інформації органів фіскальної служби, ці заклади є зареєстрованими як такі, що ведуть підприємницьку діяльність, однак вони не включені до реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг. Цю інформацію департамент соціального захисту надав правоохоронним органам», - зазначив заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик.
Наразі в області надалі тривають перевірки щодо виявлення інших приватних надавачів соціальних послуг особам похилого віку.
Як повідомляв Укрінформ, 21 січня у Харкові сталася пожежа у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей. Загинули 16 осіб, 11 осіб постраждали. Після цього Кабінет Міністрів організував роботу обласних державних адміністрацій та ДСНС з виявлення та перевірки діяльності закладів для літніх людей в областях.