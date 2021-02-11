Пожежа у Харкові: суд залишив під вартою керівницю та адміністратора будинку для літніх

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

«Сьогодні суд розглянув апеляційні скарги двох підозрюваних і залишив їх під вартою», - зазначив Чубенко.

У пресслужбі Харківського апеляційного суду кореспонденту Укрінформу повідомили, що захист Ольги Кравченко апелював до того, що підозрювана має неповнолітню дитину та хворого батька.

Захист іншого підозрюваного, Ігоря Мирончука, стверджував, що він - колишній наркоман, батько малолітньої дитини, а також, що він не мав відношення до управління будинком для літніх людей та до забезпечення пожежної безпеки.

Прокурор виступив проти задоволення обох клопотань.

Як повідомляв Укрінформ, 21 січня на вул. Нижня Гиївська у двоповерховому житловому будинку, що, за попередньою інформацією, був переобладнаний під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. В пожежі загинули 15 людей.

Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

За даними Харківської ОДА, заклад для літніх людей, де сталася трагедія, не значиться в жодному реєстрі.

Чотирьом особам - власнику домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, орендарю будинку та його дружині - директору приватного підприємства, яка фактично керувала закладом, адміністратору, який координував роботу пансіонату, при цьому офіційно не був там працевлаштований, оголосили підозри за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей).

23 січня усіх підозрюваних Київський райсуд відправив під варту. Захист подав апеляції на обрані запобіжні заходи.

Під час судових засідань стало відомо, що джерелом займання був електричний обігрівач.