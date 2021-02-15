Слідство у справі катастрофи Ан-26 під Чугуєвом продовжили до 18 березня

Термін досудового слідства у справі про катастрофу Ан-26 на Харківщині, в якій загинули 26 осіб, продовжили до 18 березня через неготовність кількох експертиз.

Цю інформацію підтвердив кореспонденту Укрінформу адвокат підозрюваних Олександр Фролов.

"Кілька технічних експертиз ще не готові, зокрема фоноскопічна. Також немає результатів експертизи по пальному", - зазначив Фролов.

Також адвокат додав, що 9 лютого Печерський суд столиці подовжив його підзахисним запобіжні заходи. Екскерівник військової частини В'ячеслав Глазунов і керівник польотів Олександр Жук до 18 березня перебуватимуть під вартою.

"Керівник польотів знаходиться в Києві на гауптвахті, оскільки є діючим військовослужбовцем, а командир частини, який вже є пенсіонером, знаходиться в слідчому ізоляторі", - зазначив Фролов.

Захисник авіаторів знову подаватиме апеляцію на рішення суду щодо запобіжних заходів.

Як повідомлялося, увечері 25 вересня 2020 року при заході на посадку на аеродром у м. Чугуїв на Харківщині розбився літак Ан-26 Повітряних сил ЗСУ. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил. На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків, ще один курсант вижив.

23 жовтня віцепрем’єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський повідомив, що згідно з висновками урядової комісії, причиною катастрофи стали "технічні неполадки, на які наклався людський фактор, плюс системні серйозні порушення в організації польотів щодо забезпечення безпеки".

18 грудня заступник керівника Спеціалізованої військової прокуратури в оборонній сфері Сергій Личик повідомив, що ДБР оголосило підозри керівнику польотів військової частини, командиру військової частини, який затверджував плановість польотів, а також повідомили про підозру командувачу Повітряних сил Збройних сил України.

23 грудня Офіс генпрокурора повідомив, що на 60 днів взято під варту без права внесення застави командира військової частини А4104, який підозрюється у порушенні правил польотів та підготовки до них, а також порушенні правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки, та у недбалому ставленні до служби (ст. 416 та ч. 3 ст. 425 КК України) та керівника польотами групи управління польотами військової частини А4104, який підозрюється у порушенні правил польотів та підготовки до них, а також порушенні правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України). Командувачу Повітряних сил ЗСУ, який підозрюється у недбалому ставленні до служби, вчиненому в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 425 КК України) обрано запобіжний захід у виді особистого зобов‘язання.