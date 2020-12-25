Катастрофа Ан-26: суд просять відпустити підозрюваних з-під арешту

Військовослужбовці навчальної авіаційної бригади у м. Чугуїв на Харківщині звернулися з відкритою заявою до слідчих органів та до Київського апеляційного суду з проханням змінити запобіжні заходи двом підозрюваним у справі про падіння Ан-26 із курсантами на борту.

Листа на підтримку колег підписали 194 військовослужбовці, передає Укрінформ.

Авіатори просять змінити на непов’язані з триманням під вартою запобіжні заходи колишньому командиру військової частини В’ячеславу Глазунову та керівнику польотів Олександру Жуку, які за рішенням Печерського суду м. Києва утримуються в Лук’янівському СІЗО.

«В умовах продовження збройної боротьби з країною-агресором на сході України ситуація, коли військовослужбовця, який виконував свої службові обов’язки та сприяє встановленню дійсних причин катастрофи, прирівнюють до відкритого злочинця, що не лише негативно впливає на моральний та бойовий дух окремого військовослужбовця чи підрозділу, а й підриває авторитет Збройних сил України в цілому», – йдеться у заяві.

Офіцери зазначили, що ручаються за своїх товаришів і впевнені, що ті всіляко сприятимуть слідству та з’являтимуться за кожним викликом.

Серед тих, хто підписався, - новий командир бригади в Чугуєві Андрій Тварковський (підозрюваного екскомандира звільнили зі служби біля місяця тому – у зв’язку з закінченням терміну контракту).

«Я – офіцер. І я, як і багато моїх побратимів не розумію: чому корупціонера-хабарника або п’яного мажора, який збиває людей, звільняють під заставу або утримують на домашньому арешті, а офіцерів, що не ховаються та сприяють встановленню правди закривають до СІЗО навіть без права внесення застави. Ми переконані, що пом’якшення запобіжного заходу не становить загрози для проведення слідства, а офіцерський колектив дотримається зобов’язань, які ми беремо себе. Я готовий взятий на поруки полковника Вячеслава Глазунова та підполковника Олександра Жука. Гордий служити разом з офіцерами, які здатні брати на себе зобов’язання та не бояться відповідальності», - написав Тварковський у своєму Фейсбуці.

До заяви авіаторів з Чугуєва почали долучатися військовослужбовці з інших регіонів, зокрема, з військових частин Миргорода та Івано-Франківська.

Листи військових будуть додані захистом до апеляційних скарг захисту підозрюваних.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня при заході на посадку на аеродром у Чугуєві на Харківщині розбився літак Ан-26 Повітряних сил ЗСУ. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил. На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків, ще один курсант вижив.

23 жовтня віцепрем’єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський повідомив, що, згідно з висновками урядової комісії, причиною катастрофи стали "технічні неполадки, на які наклався людський фактор, плюс системні серйозні порушення в організації польотів щодо забезпечення безпеки".

18 грудня заступник керівника Спеціалізованої військової прокуратури в оборонній сфері Сергій Личик повідомив, що ДБР оголосило підозри керівнику польотів військової частини, командиру військової частини, який затверджував плановість польотів, а також повідомили про підозру командувачу Повітряних сил Збройних сил України.

23 грудня Офіс генпрокурора повідомив, що на 60 днів взято під варту без права внесення застави командира військової частини А4104, який підозрюється у порушенні правил польотів та підготовки до них, а також порушенні правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки, та у недбалому ставленні до служби (ст. 416 та ч. 3 ст. 425 КК України) та керівника польотами групи управління польотами військової частини А4104, який підозрюється у порушенні правил польотів та підготовки до них, а також порушенні правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України). Командувачу Повітряних Сил Збройних Сил України, який підозрюється у недбалому ставленні до служби, вчиненому в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 425 КК України) обрано запобіжний захід у виді особистого зобов‘язання.