Катастрофа Ан-26: командувача Повітряних сил відпустили під особисте зобов'язання

Печерський суд Києва відпустив під особисте зобов'язання командувача Повітряних сил ЗСУ Сергія Дроздова у справі про катастрофу Ан-26, унаслідок якої загинули 26 військових.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє hromadske.

Зазначається, що таким чином суд відмовив у задоволенні клопотання прокуратури про цілодобовий домашній арешт для Сергія Дроздова.

За даними слідства, Дроздов у 2018 році затвердив тимчасовий курс для льотчиків, де зазначалася можливість курсантам у двох вправах виконувати польоти конвеєром на літаках Ан-26. Однак усупереч процедурі це рішення не було затверджене заводом-виробником.

Окрім того, сьогодні суд узяв під варту керівника польотів військової частини А-4104 у Чугуєві Олександра Жука за підозрою у порушенні підготовки та правил польотів, недбалості, що призвело до катастрофи літака Ан-26. За даними слідства, Жук дозволив польоти у порушення планової таблиці, а саме - у так званий конвеєрний спосіб. Це, на думку слідства, призвело до того, що екіпаж дізнався про відмову лівого двигуна вже в повітрі й не зміг оперативно владнати проблему.

Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва обрав начальнику військової частини на Харківщині, де розбився навчальний літак Ан-26, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Увечері 25 вересня при заході на посадку на аеродром у Чугуєві на Харківщині розбився літак Ан-26 Повітряних сил ЗСУ. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил. На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків, ще один - вижив.

18 грудня на брифінгу заступник керівника Спеціалізованої військової прокуратури в оборонній сфері Сергій Личик повідомив, що ДБР оголосило підозри керівнику польотів військової частини, командиру військової частини, який затверджував плановість польотів, а також повідомили про підозру командувачу Повітряних сил Збройних сил України.