Катастрофа Ан-26: командира військової частини взяли під варту

Печерський районний суд м. Києва обрав начальнику військової частини на Харківщині, де розбився навчальний літак Ан-26, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в ефірі телеканалу «Україна 24».

За даними журналістів, під час судового засідання обвинувачення заявило, що через халатність командира військової частини В’ячеслава Глазунова польоти відбувалися «конвеєрно», літаки злітали та сідали багато разів, що, на думку слідства, не передбачено технічними можливостями машин. Також слідчі Держбюро розслідувань дійшли висновку, що збільшення кількості місць у літаку з 10 до 20 також мало значення для трагедії.

Натомість адвокат командира частини заявив, що його підзахисний не мав затверджувати план польотів і не робив цього, а літак допускається до польотів за показником загальної ваги, а не кількістю місць у ньому, і вага не була збільшена.

ДБР наполягало на триманні під вартою, зазначаючи, що Глазунов може переховуватися чи впливати на свідків. Підозрюваний зі свого боку зазначив, що не збирається цього робити, крім того, не знайомий з родичами загиблих.

Суд задовольнив клопотання обвинувачення.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня при заході на посадку на аеродром у Чугуєві на Харківщині розбився літак Ан-26 Повітряних сил ЗСУ. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил. На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків, ще один курсант вижив.

Урядова комісія проводила роботу з технічного розслідування катастрофи.

23 жовтня віцепрем’єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський повідомив, що, згідно з висновками комісії, причиною катастрофи стали "технічні неполадки, на які наклався людський фактор, плюс системні серйозні порушення в організації польотів щодо забезпечення безпеки".

18 грудня на брифінгу заступник керівника Спеціалізованої військової прокуратури в оборонній сфері Сергій Личик повідомив, що ДБР оголосило підозри керівнику польотів військової частини, командиру військової частини, який затверджував плановість польотів, а також повідомили про підозру командувачу Повітряних сил Збройних сил України.