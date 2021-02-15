На Житомирщині кількість COVID-хворих зросла на 30% за тиждень

На Житомирщині упродовж минулого тижня рівень захворюваності на коронавірус зріс на 30%.

Про це на брифінгу повідомив заступник голови Житомирської ОДА Віктор Градівський, передає кореспондент Укрінформу.

«За минулий тиждень було проведено 3823 тестування на COVID-19. На жаль, ми отримали 1258 позитивних тестів, що на 30% більше, ніж було тиждень тому», - зазначив Градівський.

Посадовець додав, що минулого тижні від коронавірусу одужали 815 людей і 18 осіб померли.

Загалом на Житомирщині лабораторно підтверджено 46 826 випадків COVID-19, 42 798 осіб одужали, 787 – померли.

Завантаженість ліжок, у медзакладах, які надають допомогу хворим на коронавірус і пацієнтам із підозрою на інфікування, наразі становить 22,67%.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 15 лютого в Україні підтверджено 1 273 475 випадків COVID-19, з яких 2332 – за минулу добу.