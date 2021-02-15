Рятувальники розповіли, як шукають зниклого у Карпатах киянина

На Закарпатті 40-річного киянина, який вже дві ночі провів у горах при морозі у 20°, шукають гірські рятувальники із трьох областей, лісівники та добровольці.

Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту Укрінформу повідомила речниця Управління ДСНС в Закарпатській області Наталя Батир.

“Лижник, якого вже другу добу шукають на Закарпатті - це киянин, 1980 року народження. Він з товаришем загубився ще в суботу в районі гори Жид Магура. Товариша знайшли учора об 11.25. Пошуки другого чоловіка тривають уже другу добу, він провів в горах без екіпірування (у нього тільки лижний костюм) дві ночі при температурі -20. Шанси в нього невеликі, але ми сподіваємося на диво і продовжуємо пошуки", - розповіла Батир.

У неділю, 14 лютого, на пошуки киянина піднімали два вертольоти - один місцевий, а другий прилетів з Ніжина Чернігівської області.

“Зараз на пошуковій операції зайняті 66 осіб: гірські рятувальники із трьох областей, лісівники, група добровольців. Сьогодні зранку вертольотам не дозволили піднятися на пошуки через сильний туман, тому шукають загубленого лижника тільки на землі, з повітря це робити наразі неможливо”, - повідомила Батир.

Як уточнила речниця ДСНС, зі слів знайденого лижника, вони з товаришем разом збилися з дороги в районі гори Гимба.

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“Знайдений лижник розказав, що спочатку йшли удвох лісом, перегукувалися. Десь о першій ночі 14 лютого він перестав чути та бачити ліхтарик на лобі товариша, але продовжив йти, думаючи, що той його наздожене. Вранці перший лижник вийшов із нами на зв'язок, його знайшли і забрали в районі гори Жид Магура, його життю та здоров"ю нічого не загрожує,” - сказала Батир.

Як повідомляв Укрінформ, в районі гори Гибма вже два дні тривають пошуки зниклого в суботу лижника.