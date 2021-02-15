На Закарпатті другу добу шукають зниклого туриста

На Закарпатті станом на ранок понеділка, 15 лютого, пошуки зниклого у горах туриста тривають.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

“Станом на 7 год. 15 лютого пошуки другого зниклого туриста тривають. До пошукових робіт від ДСНС залучено 43 особи особового складу, 9 одиниць техніки та 2 вертольоти”, - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, в ніч на 14 лютого поблизу с. Березники Свалявського району на схилі гори Гемба під час катання на лижах заблукали 2 особи (жителі м. Києва). Об 11 год. 30 хв. 14 лютого пошукова група ДСНС знайшла 1 туриста (стан здоров’я задовільний) у районі гори Гемба.

Фото з відкритих джерел