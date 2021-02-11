ДСНС спростувала фейк про сходження лавини на трасі Київ-Чоп

У мережі шириться відеозапис, опублікований на одному із місцевих онлайн-ресурсів, про те, що начебто на трасі Київ-Чоп зійшла лавина та перекрила рух.

Укрінформ в Управлінні ДСНС Закарпатської області запевнили, жодних надходжень про лавину до них не надходило.

“Відео, котре поширюють в мережі з начебто лавиною, що сходить на трасу Київ-Чоп — це фейк, до нас не надходило жодних повідомлень про сходження лавини на трасу, і при комунікації з іншими службами ми з'ясували, що до них також не надходило повідомлень про сходження лавини на трасу”, - пояснили в пресслужбі.

Щодо даного відео, то воно було знято у Швейцарії, пояснили в Управлінні ДСНС Закарпаття.

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Як повідомляється, відеозапис під заголовком "Лавина перекрила трасу "Київ-Чоп", де зображено, як лавина виходить на дорогу, опублікував місцевий ресурс Новини Закарпаття.