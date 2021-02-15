Солдата-харків'янина, який загинув на Донбасі, поховають у середу

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив заступник військового комісара Харківського облвійськкомату з питань морально-психологічного забезпечення підполковник Микола Шарий.

"Зараз тіло старшого солдата-контрактника Дмитра Мироненка ще перебуває на розтині у Донецькій області в рамках експертного дослідження. Завтра тіло передадуть матері. Поховання відбудеться 17 лютого на Алеї Героїв на 18-му міському кладовищі у Харкові", - зазначив Шарий.

За його словами, поховання відбудеться коштом Міноборони та міста Харкова.

"Солдат Дмитро Мироненко, якому виповнилося 26 років, служив за контрактом у 81-й аеромобільній бригаді. За відвагу його цінувало військове керівництво, а за дружній характер поважали товариші", - додав підполковник.

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Як повідомлялося, близько 10 години 14 лютого в районі Новолуганського внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої загинули троє українських військовослужбовців: капітан Олександр Войтенко (1984 року народження), старші солдати В'ячеслав Олексієнко (1987 року народження) та Дмитро Мироненко (1994 року народження).

Президент Володимир Зеленський доручив міністру оборони Андрію Тарану та головнокомандувачу Збройних сил Руслану Хомчаку терміново прибути в зону проведення операції Об’єднаних сил для встановлення всіх обставин загибелі військовослужбовців.

14 лютого Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження у зв’язку зі смертю трьох українських військовослужбовців.