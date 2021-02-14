У Кременчуці оголосили дводенну жалобу за загиблими на Донбасі бійцями

У Кременчуці Полтавської області 15 і 16 лютого оголосять днями жалоби за загиблими у неділю на Донбасі військовослужбовцями.

Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Сьогодні маємо сумні новини з фронту. Загинули двоє кременчужан: В‘ячеслав Олексієнко та Олександр Войтенко... Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Понеділок та вівторок у Кременчуці оголошуються днями жалоби", - написав Малецький.

Як повідомлялося, близько 10 години 14 лютого в районі Новолуганського внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої загинули троє українських військовослужбовців: капітан Олександр Войтенко (1984 року народження), старші солдати В'ячеслав Олексієнко (1987 року народження) та Дмитро Мироненко (1994 року народження).

Президент Володимир Зеленський доручив міністру оборони Андрію Тарану та головнокомандувачу Збройних сил Руслану Хомчаку терміново прибути в зону проведення операції Об’єднаних сил для встановлення всіх обставин загибелі військовослужбовців.

На місці трагедії за дорученням Президента вже перебуває заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.