На Луганщині поховали 23-річного військового, який загинув в зоні ООС

На Луганщині в Червоному Деркулі Щастинського району відбулося поховання 23-річного військовослужбовця 28 омбр ЗСУ Олексія Подвезенного, який загинув в ООС на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба Луганської обласної державної адміністрації, передає Укрінформ.

«6 лютого 2021 року, виконуючи бойове завдання, вірний військовій присязі боєць загинув поблизу населеного пункту Новомихайлівка, що на Донеччині. Олексій Геннадійович Подвезенний народився 5 червня 1997 року і цьогоріч мав би відсвяткувати своє 24-річчя. Родом він був з села Червоний Деркул Станично-Луганського району», - йдеться у повідомленні.

Бойові побратими характеризували його як людину, яка під час військової служби ніколи не шукала легких шляхів та завжди була готова брати на себе усю повноту відповідальності у складних обставинах.

«Від усієї Луганщини висловлюю співчуття рідним і близьким Олексія. Розумію та відчуваю ваш невимовний біль від втрати. Завдяки таким особистостям, як Олексій, його величезній жертві, Україна залишається незалежною, а українці – вільними», – висловив співчуття рідним очільник Луганської області Сергій Гайдай.

Олексій Подвезенний був посмертно нагороджений почесною відзнакою «Захисник Луганщини».

Фото: loga.gov.ua