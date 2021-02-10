На Черкащині попрощалися з бійцем, який загинув у зоні ООС

У селі Вотилівка Лисянського району на Черкащині провели в останню путь старшого солдата Назарія Поліщука, який загинув в зоні проведення ООС минулого тижня.

Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба Черкаського обласного терцентру комплектування і соцпідтримки, передає Укрінформ.

Зазначається, що на прощання із загиблим прибули голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко, командувач військ територіальної оборони командування сухопутних військ Збройних сил України генерал-майор Анатолій Баргилевич, військовослужбовці підрозділу, в якому проходив службу 24-річний Поліщук.

У ТЦК також поінформували, що посмертно солдата Поліщука Назарія Івановича нагороджено почесною нагородою «За заслуги перед Черкащиною».

Як повідомляв Укрінформ, 6 лютого в районі населеного пункту Новомихайлівка Мар'їнського району Донецької області під час висування на взводний опорний пункт троє військовослужбовців зі складу 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Загинули старший солдат Назарій Поліщук та солдат Олексій Подвезенний. Третього військовослужбовця госпіталізовано.