Загибель трьох військових на Донбасі: ДБР відкрило справу

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження у зв’язку зі смертю трьох українських військовослужбовців складу Об’єднаних сил на підконтрольній Україні території Донбасу в районі Новолуганського.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення ДБР.

"За попередньою інформацією, сьогодні, 14 лютого, близько 10:00 в районі Новолуганського під час переміщення з метою перевірки несення служби та зміни військовослужбовців на вогневих позиціях внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої загинуло троє військових. Кримінальне провадження відкрите за ч. 3 ст. 425 КК України (Недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану) - поінформували в ДБР.

У ДБР запевнили, що керівництво бюро тримає розслідування даного кримінального провадження на особистому контролі.

«Смерть військовослужбовців на контрольованій території – велика трагедія. Ми докладемо усіх зусиль, аби встановити істинні причини та покарати винних у смерті бійців», - сказав в.о. Директора ДБР Олексій Сухачов.

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Зазначається, що наразі на місці події працює слідчо-оперативна група ТУ ДБР у м. Краматорську та Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Як повідомлялося, близько 10 години 14 лютого в районі Новолуганського внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої загинули троє українських військовослужбовців: капітан Олександр Войтенко (1984 року народження), старші солдати В'ячеслав Олексієнко (1987 року народження) та Дмитро Мироненко (1994 року народження).

Президент Володимир Зеленський доручив міністру оборони Андрію Тарану та головнокомандувачу Збройних сил Руслану Хомчаку терміново прибути в зону проведення операції Об’єднаних сил для встановлення всіх обставин загибелі військовослужбовців.

На місці трагедії за дорученням Президента вже перебуває заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.