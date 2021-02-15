Звільнили директора Жовківської лікарні, де померли двоє пацієнтів на ШВЛ

На Львівщині звільнили з посади директора Жовківської районної лікарні, де в листопаді минулого року через відключення електропостачання померли двоє пацієнтів, які були на апаратах ШВЛ.

Як передає Укрінформ, відповідне розпорядження оприлюднив у Фейсбуці міський голова Жовкви Олег Вольський.

«Відповідно до виданого мною розпорядження - з 15 лютого 2021 року звільнено Шевціва Ігоря Євгеновича з посади директора КНП "Жовківська лікарня" ("Жовківська ЦРЛ"). Наступний етап - проведення відкритого конкурсу для визначення нового керівника установи, про який повідомимо згодом», - написав Вольський.

У тексті розпорядження зазначається, що з Ігорем Шевцівим достроково з 15 лютого 2021 року розірвано контракт «відповідно до поданої заяви».

Як повідомляв Укрінформ, 27 листопада в Жовківській ЦРЛ було відключення електропостачання з 17.50 до 19.10. В реанімаційному відділенні померли двоє пацієнтів із COVID-19, які були підключені до апаратів ШВЛ. За розпорядженням МОЗ облдержадміністрація створила комісію, висновки якої засвідчили, що смерть пацієнтів сталася через бездіяльність адміністрації медзакладу. Львівська ОДА підготувала лист про звільнення керівника ще в грудні, але депутати Жовківської райради не зібралися на позачергове засідання з цього питання. Також за цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження. Триває досудове розслідування.

Фото: radiosvoboda.org