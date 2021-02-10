Пожежа в Запоріжжі: у лікарні досі не знають, скільки згоріло обладнання

У Запорізькій обласній інфекційній лікарні, де стався вибух в реанімаційному боксі ковідного відділення, тимчасово відмовились від апаратів ШВЛ.

Про це сьогодні під час брифінгу сказав директор КНП "Обласна інфекційна лікарня" Володимир Шинкаренко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Обладнання, яке є в лікарні - 15 апаратів штучної вентиляції легень ми поки не використовуємо. Ми чекаємо висновку комісії, чи можливо його використовувати, чи ні. Я не говорю про те обладнання, яке постраждало під час вибуху, а те, яке нове. Це 15 апаратів. Жодний не використовується. Тяжких хворих в нас наразі не має", - наголосив Шинкаренко.

За його словами, на території лікарні чергує поліція і до боксу, де сталася трагедія, наразі нікого не пускають.

"Ми туди не маємо доступу. Ми не можемо порахувати збитки, бо не знаємо, яке обладнання згоріло, яке було пошкоджено, а яке вціліло. Працює спеціальна криміналістична лабораторія ДСНС", - додав директор лікарні.

Як повідомлялось, 3 лютого в ковідному відділенні у реанімаційному боксі стався вибух медичного обладнання, який спровокував пожежу. Загинуло 4 особи, з яких троє важких ковідних хворих та лікарка.

Шинкаренко зазначав, що всі хворі знаходились на апаратах ШВЛ, вони високого класу, двоє з них були придбані в 2020 році восени, ще одному - було 2-3 роки максимум.

Поліція повідомила про підозру завгоспу лікарні. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Прокуратура подала апеляційну скаргу та наполягає на арешті.