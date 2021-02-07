У Кропивницькому попрощалися з Ольгою Гливою, яка загинула на пожежі в лікарні

У Кропивницькому провели в останню путь анестезіолога Ольгу Гливу, яка загинула під час пожежі в Запорізькій обласній інфекційній лікарні.

Про це у Фейсбуку повідомляє Кропивницька міська рада, передає Укрінформ.

"Прощалися з дівчиною біля будинку, де минуло її дитинство та юність. Провести Ольгу в останню путь прийшли рідні, близькі, сусіди, медична спільнота міста, депутати міської ради. Поховали Ольгу Гливу на Арнаутівському цвинтарі", - зазначається в повідомленні.

Як повідомлялось, пожежа в реанімаційному відділенні Запорізької обласної інфекційної лікарні сталася 3 лютого пізно ввечері. Загинули троє пацієнтів та лікарка. 26-річна Ольга Глива до останньої миті залишалася з хворими.

За фактом пожежі поліція розпочала кримінальне провадження. Правоохоронці затримали завідувача господарства лікарні, якого підозрюють у використанні медичного обладнання без відповідних дозволів, з порушенням установлених правил, що призвело до витоку кисню через систему ШВЛ з подальшим критичним накопиченням у приміщенні палати, внаслідок чого стався вибух.

Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21:00 до 7:00 на 60 діб. Прокуратура оскаржуватиме рішення, наполягаючи на арешті.

Фото: Кропивницька міськрада, Фейсбук