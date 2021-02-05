Пожежа в Запоріжжі: підозрюваного відправили під нічний домашній арешт

Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя обрав запобіжний захід завідувачу господарсько-обслуговувального персоналу обласної інфекційної лікарні, де сталася пожежа зі смертельними наслідками. Чоловіка підозрюють у порушенні встановлених вимог безпеки.

Про це кореспонденту Укрінформ повідомили в пресслужбі Запорізької обласної прокуратури.

«Суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту (з 21:00 до 7:00) строком на 60 діб», - зазначили в пресслужбі.

Прокуратура наполягала на триманні під вартою, тож рішення суду будуть оскаржувати.

Як раніше повідомлялось, в ході досудового розслідування встановлено, що працівник лікарні 1956 року народження у порушення вимог ст. 15 Закону «Про охорону праці» та посадової інструкції, не зупинив роботу обладнання з виконання робіт з підвищеною небезпекою, що створило загрозу життю та здоров'ю людей.

В Запорізькі інфекційній лікарні 3 лютого о 23:25 сталася пожежа в реанімації. Загинули четверо людей, серед яких 26-річна лікарка Ольга Гліва. Вона працювала лікарем-реаніматологом обласної інфекційної лікарні.