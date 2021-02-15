Прикордонники не дали направити до Румунії контрабандних цигарок на майже ₴300 тисяч

На кордоні з ЄС українські прикордонники відділів «Фальків» та «Селятин» запобігли двом спробам переміщення тютюнової контрабанди до Румунії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДПСУ.

"В обох випадках з появою прикордонників невідомі вдалися до втечі, залишивши свої ноші з тютюновою продукцією. Випроставшись від ваги контрабандного вантажу, пачкарі дременули вглиб території України з такою силою, ніби попереду у них був фініш олімпійського спринту. Навіть попереджувальні постріли у повітря не змусили їх зупинитися", - йдеться у повідомленні.

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У результаті підрахунку вмісту покинутих пакунків прикордонники встановили, що правопорушники намагалися перемістити понад 7 тис. пачок сигарет без марок акцизного збору на близько 280 тис. грн, за попередньою оцінкою.

Пакунки з тютюновою продукцією доставлені до прикордонних підрозділів. Наразі тривають заходи щодо встановлення кола осіб, причетних до спроб незаконного переміщення сигарет через кордон.

Як повідомляв Укрінформ, у Чернівецькій області затримали чоловіка, який зі спільниками намагався контрабандою переправити через кордон із Румунією сигарети вартістю майже 500 тис. грн.

Фото: ДПСУ