У горах Буковини впіймали контрабандиста із сигаретами на пів мільйона

У Чернівецькій області затримали чоловіка, який зі спільниками намагався контрабандою переправити через кордон з Румунією сигарети вартістю майже 500 тисяч гривень.

Про це у Фейсбуці повідомляє Західне регіональное управління ДПСУ, передає Укрінформ.

«На одній із гірських важкодоступних ділянок кордону з Румунією прикордонники відділу «Селятин» зупинили групу осіб, які з пакунками рухалися в бік кордону. Чоловіки несли в імпровізованих наплічниках майже 12 тисяч пачок сигарет іноземного виробництва на загальну суму майже пів мільйона гривень», - йдеться у повідомленні.

Прикордонники зазначають, що вийшли на слід контрабандистів завдяки випереджувальній інформації оперативників. Коли невідомі помітили військових, вони кинули свій товар і почали втікати.

«Зупиняти правопорушників довелося з попереджувальними пострілами у повітря. Одного із втікачів прикордонники затримали. Ним виявився житель населеного пункту Сергії Вижницького району. За спробу незаконного перетинання кордону стосовно мешканця прикордоння правоохоронці склали адміністративні матеріали за ст. 204-1 КУпАП», - додали у прикордонному відомстві.

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Крім того, прикордонники надіслали повідомлення для внесення відомостей до ЄРДР про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 204 КК (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).