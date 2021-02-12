У горах Буковини впіймали контрабандиста із сигаретами на пів мільйона
Про це у Фейсбуці повідомляє Західне регіональное управління ДПСУ, передає Укрінформ.
«На одній із гірських важкодоступних ділянок кордону з Румунією прикордонники відділу «Селятин» зупинили групу осіб, які з пакунками рухалися в бік кордону. Чоловіки несли в імпровізованих наплічниках майже 12 тисяч пачок сигарет іноземного виробництва на загальну суму майже пів мільйона гривень», - йдеться у повідомленні.
Прикордонники зазначають, що вийшли на слід контрабандистів завдяки випереджувальній інформації оперативників. Коли невідомі помітили військових, вони кинули свій товар і почали втікати.
«Зупиняти правопорушників довелося з попереджувальними пострілами у повітря. Одного із втікачів прикордонники затримали. Ним виявився житель населеного пункту Сергії Вижницького району. За спробу незаконного перетинання кордону стосовно мешканця прикордоння правоохоронці склали адміністративні матеріали за ст. 204-1 КУпАП», - додали у прикордонному відомстві.
Крім того, прикордонники надіслали повідомлення для внесення відомостей до ЄРДР про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 204 КК (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).