На кордоні цьогоріч вилучили майже 12 мільйонів пачок контрабандних сигарет

Протягом поточного року прикордонники виявили майже 12 мільйонів пачок контрабандних сигарет.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

У відомстві вказали, що така кількість тютюнових виробів - “одна з найбільших за останні роки виявлених на державному кордоні співробітниками Державної прикордонної служби України”.

Протягом року найактивніше контрабандисти діяли на морському напрямку, де виявлено 7,5 млн пачок сигарет.

Як зазначається, результативною у протидії контрабанді сигарет цього року стала робота співробітників ДПСУ на кордоні з Білоруссю. Там прикордонникам вдалося викрити незаконне переміщення 1,9 млн пачок. Це приблизно в 4 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року (440 тис. пачок).

Так само, як і торік, “активною” залишалася ділянка кордону з Румунією – на цьому напрямку виявлено 1,1 млн пачок контрабандних сигарет.

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Незначне зростання спостерігалося на кордоні з Польщею - понад 580 тис. пачок, що майже на 90 тис. більше, ніж торік. Крім того, на кордоні з Угорщиною вилучено 330 тис. пачок (2019 року - 302 тис.), а з Росією – майже 30 тис. (торік - 10 тис. пачок).

Водночас результати показують зменшення потоків та обігу контрабандного і контрафактного тютюну в районі проведення ООС (22 тис. пачок), на кордоні з Молдовою (140 тис.) та Словаччиною (7,7 тис.), відзначили в ДПСУ.