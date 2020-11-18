СБУ виявила в порту Одеси 16 тонн контрабандних сигарет

СБУ у взаємодії з Королівською податковою та митною службою Великої Британії заблокувала незаконне ввезення в нашу країну великих партій тютюнових виробів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє СБУ.

Оперативники спецслужби за інформацією, отриманою у тому числі від іноземних партнерів, виявили в Одеському морському торговельному порту вантаж сигарет відомого світового бренду загальною вагою майже 16 тонн.

Тютюнові вироби нелегально прибули до на один із приватних контейнерних терміналів. За найнижчими оптовими цінами українського «чорного ринку» вартість вилученого товару - майже 20 мільйонів гривень.

Як зазначається, контрабанду було приховано під виглядом текстильних виробів.

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Правоохоронці проводять належні процесуальні дії щодо вилучення виявленого товару.