На кордоні з Росією затримали масштабну партію контрабанди

Співробітники Держприкордонслужби на кордоні з Російською Федерацією виявили та затримали велику партію контрабандних товарів, які порушники намагались без належних документів переправити до РФ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

«Біля кордону затримали вантажівку, два мікроавтобуси та два човни з понад 24 тис. флаконів парфумів, центнерами свинини, сирів, бджолиної мерви та іншого», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, про можливе незаконне переміщення вночі товарів на ділянці відділу «Біловодськ» дізналися оперативні співробітники Луганського загону. Для реалізації інформації на місце ймовірного порушення вирушила спільна група співробітників оперативно-розшукових підрозділів, підрозділів внутрішньої та власної безпеки, військовослужбовців відділу типу «С» та відділу «Білолуцьк». На ділянці кордону неподалік від населеного пункту Олександрівка правоохоронці виявили два мікроавтобуси марок Ford та ГАЗ та затримали 42-річного жителя Міловського району.

Поряд на українському березі Деркула співробітники Держприкордонслужби помітили два човни, а на російському – автомобіль УАЗ, який поспішно втікав углиб території РФ.

За інформацією прикордонників, у мікроавтобусах та човнах з українського боку виявили понад 200 кг свинини, 440 кг елітних сирів та 840 кг бджолиної мерви, близько двох кілограмів мембран для газових колонок та котлів, а також 2650 шт. ременів. Загальна сума оцінки вказаного товару становить понад 630 тисяч гривень.

Крім того, правоохоронці встановили, що Ford та ГАЗ доставляли дрібні партії товару та завантажувались неподалік у лісосмузі. Там прикордонники виявили вантажівку КамАЗ, у причепі якої було понад 24 тисячі флаконів з парфумами та 1200 пляшок різної ємності з мінеральними добривами. Батько та син, які знаходилися в кабіні КамАЗа, документів на вантаж не мали. КамАЗ із товаром встановленим порядком передали співробітникам Національної поліції.

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У ДПСУ повідомили, що за фактом підроблення товаротранспортних документів на вантаж підрозділ дізнання Станично-Луганського відділу поліції розпочав досудове розслідування за ч.1 ст. 358 КК України (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). Вартість парфумерії та мінеральних добрив встановлюється. Два гумові човни з вантажем, який виявили на березі, встановленим порядком передали співробітникам Східної митниці.

За інформацією пресслужби, щодо виявлених порушників прикордонного законодавства співробітники Держприкордонслужби України оформили документи адмінпровадження: за ст. 204-1 КУпАП стосовно чоловіка, якого затримали на березі та ст. 202 КУпАП - стосовно батька і сина, яких виявили в кабіні КамАЗа.

Наразі тривають заходи зі встановлення обставин правопорушення та причетних до них осіб.

Фото: ДПСУ