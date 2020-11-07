На Київщині викрили нарколабораторію

Оперативники Нацполіції викрили організовану злочинну групу, яка налагодила у приватному будинку на Київщині виготовлення та збут наркотика метадону у великих розмірах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.

«Оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України спільно зі слідчими поліції Києва та під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, викрили організовану злочинну групу, яка налагодила безперебійне виготовлення та збут метадону у великих розмірах. У ході спільних заходів працівники поліції викрили не лише чотирьох активних учасників злочинного угруповання, але й встановили місце виготовлення наркотику та простежили канали його збуту», - йдеться у повідомленні.

Як повідомив перший заступник начальника ДБН НПУ Сергій Преутеса, організувала наркобізнес 59-річна уродженка Російської Федерації. До злочинної організації зловмисниця залучила трьох осіб зі свого оточення. При цьому жінка чітко розподілила між ними обов’язки. Двоє чоловіків, 1972 та 1986 років народження, були лаборантами-хіміками: саме вони виготовляли метадон, а жителька РФ, 1970 року народження, виконувала роль «охоронця» будинку, де облаштували нарколабораторію.

«Сама організаторка угруповання налагодила канали збуту метадону як на території країни, так і за її межами – на території Росії та Білорусі. Збут оптових партій наркотику, від кілограма і більше, відбувався під час особистих зустрічей та через міжнародні поштові відправлення»,- додав Преутеса.

Як з’ясувало слідство, для облаштування нарколабораторії підозрювана придбала приватний будинок на території Київської області.

Потужності такої лабораторії дозволяли «хімікам» виготовляти понад 100 кг метадону щомісяця.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили близько 35 кг метадону у сухому вигляді та 25 літрів - у рідкому, понад тонну прекурсорів та складових для виготовлення метадону, лабораторне обладнання. Окрім цього, вилучено понад 35 тисяч доларів США, вогнепальну зброю, набої та автомобіль.

Загальна сума вилученого наркотику становить близько 50 млн грн.

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Трьох активних учасників злочинної групи затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Як повідомляв Укрінформ, співробітники Служби безпеки України блокували контрабанду важких наркотиків до тимчасово окупованих територій Донеччини транзитом через Росію. Обороти такого наркотрафіку становили до 2,5 млн грн на місяць.

Фото: Нацполіція