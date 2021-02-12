Новонароджених шимпанзе вже можна побачити у харківському екопарку

У харківському ландшафтному «Фельдман Екопарку», що на Окружній дорозі міста, новонароджених шимпанзе вже можна побачити крізь скло окремого приміщення.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів речник екопарку Олексій Костюченко.

«Взимку, до того ж у період карантину, ми не допускаємо відвідувачів до малюків, вони зможуть побачити їх навесні, у травні. Але двох малюків шимпанзе, які народилися у грудні та січні, вже можна побачити крізь скло приміщення, де вони народилися і де зараз знаходяться зі своїми мамами», - зазначив Костюченко.

За його словами, новонароджені - самці: «Обидва здорові, почуваються добре. Народилися вони цієї зими - у грудні та січні. Причому один, який з'явився на світ 19 грудня, вже отримав ім'я Микола - на честь Святого Миколая, другий ще чекає на ім'я - від співробітників екопарку чи відвідувачів».

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«Обидва малюки - первістки у своїх мам Джуді та Чити. До речі, матері новонароджених шимпанзе не відмовилися доглядати за ними, хоча це нерідко буває у природі. Хто батько із двох самців? Важко сказати, бо шимпанзе - тварини соціальні, у відносинах додержуються ієрархії. Скоріше, це альфа-самець Міккі, інший самець Бонік ще молодий», - каже речник.

Новонароджені шимпанзе у екопарку Харкова / Фото: "Фельдман Екопарк"

За його словами, нині в екопарку живуть усього 11 шимпанзе: «Це три самки - Чита, Джуді і Чичи - і двоє самців: Міккі і Бонік та четверо малюків. Ще одна «сімейна пара» шимпанзе - Ромео і Джета - мешкають окремо, в них уже було двоє малюків».

«Щодо харчування шимпанзе, то зараз їх раціон посилений калоріями і вітамінами. Це овочі, включаючи моркву, та фрукти, починаючи з яблук та бананів, а також каші, в основному, молочні, іноді - варене м'ясо», - додав Костюченко.

За міжнародною програмою обміну тваринами екопарк готовий поділитися малюками шимпанзе з іншими екопарками. Багато нових тварин тут з'явилися теж за програмою обміну, наприклад, кольорові мандрили та маленькі південно-азіатські олені мунтжакі, відомі тим, що вміють гавкати як собаки.

Як повідомляв Укрінформ, 22 грудня 2020 року ландшафтний «Фельдман Екопарк» прийняв на реабілітацію понад тисячу червонокнижних летючих мишей із Дніпра та Харкова.

Центр реабілітації рукокрилих «Фельдман Екопарку» – єдиний в Україні та найбільший у Східній Європі. Протягом останніх 10 років у центрі врятували близько 15 000 цих тварин, усі види яких занесено до Червоної книги України.

Ландшафтний «Фельдман Екопарк» створений у 2013 році з ініціативи народного депутата України Олександра Фельдмана. В колекції екопарку - 5000 тварин 300 видів. Затрати на їх утримання щомісяця становлять близько 1,5 млн грн. Відвідання екопарку безкоштовне.

Фото: «Фельдман Екопарк»