«Фельдман Екопарк» прийняв на реабілітацію понад тисячу кажанів

Понад тисячу червонокнижних кажанів прийняв "Фельдман Екопарк" на реабілітацію з Дніпра і Харкова в грудні.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла співзасновник Центру реабілітації кажанів Олена Прилуцька.

"1 200 кажанів - тисяча з Дніпра і більше ніж двісті з Харкова - поповнили в грудні кількість мешканців нашого Центру. А загалом тут утримується понад 1,5 тисячі червонокнижних пацієнтів", - сказала Прилуцька.

За її словами, зиму ці тварини проведуть у холодильниках, де вони впадають у сплячку, а навесні їх повернуть в природні умови існування.

"Рукокрилі надходять до нашого Центру майже щодня. Зараз у них період зимового сну, і як сховища вони часто вибирають у містах багатоповерхові будинки, які для них схожі на природні скелі - з печерами та ущелинами. Однак сусідство з людиною часом призводить до трагедії. Кажани, яких розбудили під час, скажімо, ремонту, заміни вікон чи балконів, приречені на загибель від холоду і голоду", - зазначила зоозахисниця.

Вона додала, що в багатьох містах є волонтери і просто небайдужі люди, які збирають постраждалих тварин і передають до Центру.

За її словами, кожного врятованого рукокрилого оглядають на предмет наявності травм, зважують (вага від 35 г і більше), поять, годують за допомогою пінцета - і тільки потім відправляють спати в холодильник.

"За низької температури життєві процеси у кажанів сповільнюються, зокрема серцебиття. Це дає їм шанс пережити сувору зиму за температури в холодильнику плюс 2 градуси Цельсія", - пояснила Прилуцька.

За її словами, догляд за рукокрилими потребує чимало часу, і допомагають співробітникам Центру студенти біофаку університету імені Каразіна.

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"Наша зоозахисна організація спеціалізується на порятунку кажанів. За останні 10 років вона врятувала близько 15 000 цих тварин, всі види яких в Україні занесені до Червоної книги", - додала Прилуцька.

Як повідомлялося, 20 грудня співробітники Служби з надзвичайних ситуацій прибрали з балкона багатоповерхівки у Дніпрі понад 500 кажанів, яких виявили під утеплювальною обшивкою. Тварин передали волонтеру з Центру реабілітації кажанів "Фельдман Екопарк".

Фото: "Фельдман Екопарк"