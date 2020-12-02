На Прикарпатті врятували колонію червонокнижних кажанів

Галицький національний природний парк (НПП) прийняв на реабілітацію колонію рудих вечірниць. Кажанів доставили до Центру реабілітації диких тварин, що на території парку.

Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник директора Галицького НПП Володимир Бучко у Фейсбуці.

«Сьогодні + до карми - 225 врятованих від неминучої смерті маленьких створінь! Знайшли мене аж через Alona Prylutska (Bat Rehabilitation Center Feldman Ecopark, м. Харків). Виїхав миттєво, адже не можна було гаяти ні хвилини - під загрозою загибелі була ціла колонія занесених до Червоної книги України рудих (дозірних) вечірниць (Nyctalus noctula). Колонія налічувала 250 особин. На превеликий жаль, 25 з них усе-таки загинули від переохолодження. Інших доставив у Центр реабілітації диких тварин «Галицький національний природний парк», - повідомив Бучко.

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За його словами, кажанів у середмісті Івано-Франківська виявили будівельники на багатоповерхівці.

Вечірниця дозірна або вечірниця руда — вид кажанів роду Вечірниця з родини Лиликові, один із трьох видів вечірниць у фауні України. Має довжину 8 см та розмах крил 35 см, що робить її одним з найбільших видів кажанів Західної та Центральної Європи. Від 2009 року вид включено до Червоної книги України.