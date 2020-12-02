На Прикарпатті врятували колонію червонокнижних кажанів
Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник директора Галицького НПП Володимир Бучко у Фейсбуці.
«Сьогодні + до карми - 225 врятованих від неминучої смерті маленьких створінь! Знайшли мене аж через Alona Prylutska (Bat Rehabilitation Center Feldman Ecopark, м. Харків). Виїхав миттєво, адже не можна було гаяти ні хвилини - під загрозою загибелі була ціла колонія занесених до Червоної книги України рудих (дозірних) вечірниць (Nyctalus noctula). Колонія налічувала 250 особин. На превеликий жаль, 25 з них усе-таки загинули від переохолодження. Інших доставив у Центр реабілітації диких тварин «Галицький національний природний парк», - повідомив Бучко.
За його словами, кажанів у середмісті Івано-Франківська виявили будівельники на багатоповерхівці.
Вечірниця дозірна або вечірниця руда — вид кажанів роду Вечірниця з родини Лиликові, один із трьох видів вечірниць у фауні України. Має довжину 8 см та розмах крил 35 см, що робить її одним з найбільших видів кажанів Західної та Центральної Європи. Від 2009 року вид включено до Червоної книги України.