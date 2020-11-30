У Галицькому лісі ведмедиця залягла у зимову сплячку

У Галицькому національному природному парку (НПП) ведмедиця Маша залягла у зимову сплячку в барлогу. Ще троє ведмедів – у пошуках їжі.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє Галицький національний природний парк.

«Сімейство ведмедів з Галицького лісу вітає Вас з початком зими. Маша уже залягла у сплячку в теплій барлозі, а Мир, Надя та Діна ще вештаються лісом у пошуках чогось смачненького», - повідомляє Галицький НПП.

Як повідомляв Укрінформ, до Галицького НПП ведмеді потрапили з Херсонського зоопарку. Для ведмедів тут збудували вольєри з басейном.

У 2018 році ведмеді в Галицькому НПП не могли заснути через теплу погоду.