У Дніпрі рятувальники вилучили з балкона квартири понад 500 кажанів

Співробітники Служби з надзвичайних ситуацій вилучили з балкона багатоповерхівки у місті Дніпро понад 500 кажанів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Фейсбуці.

"20 грудня надзвичайники Дніпра вилучили з балкона квартири понад 500 кажанів. Подія трапилася в одній з квартир багатоповерхівки, розташованої на вулиці Коробова в місті Дніпро", - йдеться у дописі.

Як зазначається, заявники повідомили, що під обшивкою балкона чути звуки кажанів. Прибувши до місця виклику, фахівці ДСНС демонтували утеплюючу обшивку балкону та виявили цілу зграю кажанів.

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Надзвичайники відловили понад 500 тваринок та помістили їх у картонні коробки з отворами, аби ті мали змогу дихати. Після рятувальники передали їх волонтеру з центру реабілітації рукокрилих Feldman Ecopark, що знаходиться в місті Харків.

Як повідомляв Укрінформ, на початку грудня Галицький національний природний парк (НПП) прийняв на реабілітацію колонію рудих кажанів. яких доставили до Центру реабілітації диких тварин, що на території парку. Кажанів у середмісті Івано-Франківська виявили будівельники на багатоповерхівці.