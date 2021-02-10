«Назви таргана ім'ям колишнього і згодуй жабі»: зоопарк Миколаєва проведе незвичну акцію

Миколаївський зоопарк до Дня святого Валентина проводить жартівливу акцію, яка спрямована на те, щоб допомогти звільнитись від тягаря нещасливого кохання. Її суть полягає в тому, щоб назвати іменами своїх «колишніх» тарганів, яких потім з’їдять ящірки або жаби.

Таким чином всі бажаючі зможуть символічно помститися своїм кривдникам, повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку зоопарку у Фейсбуці.

«Співробітники багатьох зоопарків світу запропонували відвідувачам назвати іменами своїх колишніх коханих …тарганів, яких потім з’їдять ящірки або жабки. Таким чином всі бажаючі зможуть символічно помститися негідникам, які їх скривдили. Ми долучаємося до цієї акції, спрямованої на те, щоб допомогти звільнитися від тягаря колишнього нещасливого кохання для того, щоб відшукати нове», - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Директор Одеського зоопарку став Биком у новорічному кліпі

Зазначається також, що подібний захід спрямований на допомогу зоопаркам, адже є платним, і всі благодійні внески підуть на утримання тварин.

Якщо ви хочете назвати іменем негідника (або негідниці), що вас скривдив, таргана, який стане смачним обідом для тварин, то необхідно перевести благодійну грошову допомогу на рахунок Миколаївського зоопарку. А ім'я повідомити на електронну адресу звіринця до 14 лютого.

Читайте також: Як зимують звірі у київському зоопарку

Суми благодійних внесків не регламентуються і можуть бути різними – все залежить від того, наскільки ви сердиті на своїх колишніх коханих.

Відео з трапези жабок і ящірок буде опубліковане на сторінці зоопарку у Фейсбуці.