Директор Одеського зоопарку став Биком у новорічному кліпі
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Укрінформ
Директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков традиційно зняв новорічний кліп - цьогоріч у костюмі Бика, що є символом прийдешнього 2021 року.
Відео із кліпом Бєляков опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці.
"Дорогі друзі! Вітаю всіх з прийдешнім роком Бика! Щастя, Добра і Любові!" - написав директор Одеського зоопарку.
Як повідомлялось, директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков сьомий рік поспіль знімає відеокліпи до Нового року. Перше відео було оприлюднене у 2014 році, присвячене символу 2015 року - Козлу. У 2019 році Бєляков зняв новорічний кліп у костюмі Щура - символу 2020 року, який творить добро, допомагаючи дітям, тваринам, птахам.