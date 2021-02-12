На Одещині чоловік отримав 7,5 року в'язниці за незаконне переправлення людей через кордон

Суд Одеської області визнав винним та засудив до 7 років 6 місяців ув’язнення з конфіскацією майна місцевого жителя за незаконне переправлення осіб через кордон.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

“Чоловік, діючи із корисливих мотивів, організував діяльність, метою якої було незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Він, шляхом поширення інформації, почав підшукувати осіб, яких необхідно переправити через державний кордон України у напрямку Республіки Молдова, поза встановленими пунктами пропуску”, - йдеться у повідомленні.

46-річний житель Одеської області організував незаконне переправлення громадянина України до Молдови. Свої послуги чоловік оцінив у 15 тисяч гривень. Він планував частину грошей за таку оборудку отримати одразу, а решту за домовленістю чоловік, якого переправляли через кордон, повинен був передати невстановленим досудовим розслідуванням особам в обумовленому місці вже на території Республіки Молдова.

Правопорушника затримано в с. Степанівка Роздільнянського району на гарячому – під час одержання ним першої частини грошової винагороди.

Викриття правопорушника відбулось в ході реалізації оперативної інформації прикордонниками оперативно-розшукового відділу Білгород-Дністровського загону спільно з представниками відділу боротьби зі злочинами пов'язаними з торгівлею людьми ГУНПУ під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.

Під час вивчення даних про обвинуваченого судом установлено, що він раніше не судимий, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебував, за місцем мешкання характеризувався посередньо, на момент вчинення злочину не працював та має на утриманні неповнолітнього сина, 2004 року народження.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою вину у вчиненні інкримінованому йому злочину не визнав, зазначивши, що не визнає організацію незаконного переправлення осіб через кордон, ніколи таким не займався та погодився на цю пропозицію вперше і тільки з метою заробити «легких грошей», оскільки знаходився в тяжкому матеріальному становищі.

Однак, надаючи суду покази, постійно плутався в них, перекручуючи їх зміст на свою користь.

Суд, оцінивши покази обвинуваченого та покази свідка у сукупності з іншими доказами, які є взаємоузгодженими, належними та допустимими й у своїй сукупності доповнюють один одного, дійшов висновку про доведеність винуватості чоловіка у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Вироком Роздільнянського районного суду Одеської області правопорушника визнано винним та засуджено до 7 років 6 місяців ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото в тексті: ДПСУ