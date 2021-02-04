Прикордонники викрили контрабанду оптики для танків, яку везли з Білорусі

Товари військового призначення, які незаконно везли в Україну, виявили вночі у пункті пропуску «Нові Яриловичі» на Чернігівщині.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

"12 приладів спостереження командира танку знайшли під час перевірки мікроавтобуса «Фольксваген», яким керував 41-річний житель Мінська", - йдеться у повідомленні.

Товар військового призначення білорус перевозив у подвійному днищі багажного відділення під значною кількістю дозволеного для перевезення вантажу.

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Наразі з’ясовуються обставини правопорушення. Повідомлені взаємодіючі структури. Вирішується питання щодо початку досудового розслідування за ст. 333 ККУ (Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю). Направлено повідомлення для внесення в ЄРДР.

Як повідомляв Укрінформ, працівники прикордонної служби торік затримали товарів приблизно на 730 млн грн, що майже удвічі вище за показник 2019 року.