СБУ викрила схему контрабанди з окупованого Донбасу через Росію

Служба безпеки України блокувала масштабні поставки продукції з тимчасово окупованої Луганщини транзитом через територію РФ на українські промислові підприємства.

Як передає Укрінформ, про повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що група комерсантів протягом 2017-2020 років налагодила постачання промислових товарів з виробничих потужностей, розташованих в ОРЛО, на металургійні та машинобудівні підприємства України.

"Продукцію зловмисники переправляли через неконтрольовані ділянки кордону України з РФ на тимчасово окупованій території. У Росії вони підміняли та фальсифікували митні документи, потім товари імпортували в Україну під виглядом продукції російського виробництва", - розповіли у спецслужбі.

Співробітники СБУ задокументували, що отримані кошти організатори переводили у готівку через низку фіктивних комерційних структур. Частину грошей переправляли на тимчасово неконтрольовану територію України, таким чином фінансуючи окупаційну владу так званої «ЛНР» і незаконні збройні формування.

Оперативники СБУ затримали на митниці вантажівку з товаром, розмитнення якого здійснювалося за підробленими документами і сертифікатами походження.

Правоохоронці провели кілька одночасних обшуків у Запорізькій, Харківській, Донецькій областях і Києві за адресами реєстрації та фактичного знаходження підприємств, які брали участь у протиправній схемі. Вилучено комп’ютерну техніку, бухгалтерську і фінансово-господарську документацію, яка підтверджує протиправну схему постачання товарів та пересилання на ТОТ України коштів. Також виявлено майже 2,5 мільйона гривень готівкою, контрафактну продукцію на майже 10 мільйонів гривень.

Триває досудове слідство за ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності організаторів та учасників протиправної схеми.