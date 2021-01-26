СБУ затримала «мінера» об’єктів в Україні та за кордоном

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

“За даними досудового слідства, мешканець обласного центру створив у одній із заборонених в Україні соціальних мереж групу, в якій за гроші приймав «замовлення» на псевдомінування різних об’єктів. Зловмисник регулярно надсилав на електронні поштові скриньки СБУ та Нацполіції листи із погрозами про нібито закладання вибухівки в загальноосвітніх школах, вищих навчальних закладах, атомних станціях, вокзалах та в місцях масового перебування людей”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі триває перевірка інформації про те, що «анонімний терорист» встиг надіслати понад 200 повідомлень про мінування.

Правоохоронці затримали зловмисника у Запоріжжі за місцем проживання.

За інформацією пресслужби, під час обшуків у фігуранта справи правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, вчинене повторно) Кримінального кодексу України зловмиснику оголошено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Фото: СБУ