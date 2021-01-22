У Львові «мінували» лікарню швидкої допомоги

Поліція отримала анонімне повідомлення про замінування Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова. Перевірка інформації тривала понад годину, з будівлі лікарні евакуювали понад тисячу осіб.

Про це повідомляє поліція Львівщини у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Повідомлення про замінування однієї з львівських лікарень надійшло у поліцію сьогодні, 22 січня, близько 12.40. З будівлі було евакуйовано більше тисячі осіб. Правоохоронці обстежили лікарню та прилеглу територію - жодних вибухонебезпечних або підозрілих предметів виявлено не було», - зазначається в повідомлені.

На місці події працювали спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції, а також співробітники інших служб поліції Львівщини та патрульні поліцейські.

Поліцейські перевірили повідомлення про замінування лікарні / Фото: Поліція Львівської області

Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення особи зловмисника, який надав неправдиве повідомлення про замінування.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від двох до шести років.