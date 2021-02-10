В аеропорту Львова затримали іноземця, якого шукав Інтерпол
Укрінформ
На львівському летовищі прикордонники затримали іноземця, який знаходився в міжнародному розшуку.
Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ДПСУ.
Чоловіка розшукували правоохоронні органи Литви за вчинення кримінального злочину, пов’язаного з контрабандою наркотиків.
Громадянин Білорусі в аеропорту Львова сідав на рейс до Мінська. Однак під час перевірки його документів прикордонники встановили, що він перебуває в розшуку за контрабанду наркотичних засобів.
Поінформовано чергового Інтерполу в Києві, злочинця передано співробітникам поліції.
Як повідомляв Укрінформ, у січні на Одещині прикордонники затримали громадянина Молдови, якого розшукував Інтерпол за розбій.