В аеропорту Львова затримали іноземця, якого шукав Інтерпол

На львівському летовищі прикордонники затримали іноземця, який знаходився в міжнародному розшуку.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

Чоловіка розшукували правоохоронні органи Литви за вчинення кримінального злочину, пов’язаного з контрабандою наркотиків.

Громадянин Білорусі в аеропорту Львова сідав на рейс до Мінська. Однак під час перевірки його документів прикордонники встановили, що він перебуває в розшуку за контрабанду наркотичних засобів.

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Поінформовано чергового Інтерполу в Києві, злочинця передано співробітникам поліції.

Як повідомляв Укрінформ, у січні на Одещині прикордонники затримали громадянина Молдови, якого розшукував Інтерпол за розбій.