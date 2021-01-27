Україна просить Інтерпол розшукати 109 літаків за порушення в Криму

Прокуратура АР Крим просить Інтерпол розшукати 109 раніше арештованих літаків, які порушили порядок прильоту/вильоту на/з окупований півострів.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба відомства.

"Прокуратура автономії звернулась до Укрбюро Інтерполу для розшуку літаків-порушників порядку в’їзду та виїзду на окупований півострів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прокуратура автономії звернулася до Укрбюро Інтерполу для внесення 109 раніше арештованих літаків-порушників до бази міжнародного розшуку. З метою виконання арештів до іноземних держав також направлено запити про міжнародну правову допомогу.

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Загалом прокуратура встановила близько 500 та наклала арешти на 190 літаків російських авіакомпаній, які незаконно здійснюють регулярні пасажирські авіаперевезення до окупованого півострова, порушуючи міжнародні правила польотів та законодавство України.

Як повідомлялося, з березня 2014 року Україна закрила повітряний простір над окупованим півостровом Крим через неможливість здійснювати нагляд за безпекою польотів при організації повітряного руху, а також гарантування безпеки польотів. Офіційно припинено функціонування усіх аеропортів окупованої території півострова.