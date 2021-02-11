Школи Коломиї переходять на «дистанційку» з 15 лютого

У Коломиї з 15 до 19 лютого в школах запроваджують дистанційне навчання. Дитсадки працюватимуть у звичному режимі.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє Управління освіти Коломийської міської ради у Фейсбуці.

«З 15 лютого по 19 лютого 2021 року навчання відбуватиметься: у школах (1-11 класи) Коломийської територіальної громади - дистанційно; у закладах дошкільної освіти Коломийської територіальної громади – у звичному режимі», - повідомляє Управління освіти міськради.

За їхньою інформацією, дистанційне навчання також запроваджують у заклад позашкільної освіти.

Як повідомляло агентство, у Коломиї спостерігають різке підвищення захворюваності на COVID-19. Коломийська ковід-лікарня заповнена на 100%.

На Прикарпатті наповненість ліжко-місць у ковід-лікарнях зросла до 62%.

За останню добу в області лабораторно підтверджено 482 нових випадки захворювання на коронавірус. Найбільше випадків зафіксовані в Івано-Франківську (116) та Богородчанському районі (97 випадків).

У Богородчанах з 12 до 22 лютого закривають дитсадки й переводять школярів на дистанційне навчання.

Станом на 11 лютого, в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтвердили у 53033 людей, у тому числі 1790 дітей і 2300 медичних працівників, одужали – 44689 осіб, зафіксовані 1023 летальні випадки від цієї хвороби.