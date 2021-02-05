Коломийська лікарня, яка приймає хворих на COVID-19, завантажена майже на 100%

На Прикарпатті 5 COVID-лікарень заповнені на понад 80%. Найбільше - Коломийська районна лікарня, яка повністю завантажена.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це в Івано-Франківську на брифінгу повідомив головний державний санітарний лікар області Руслан Савчук.

«Найбільша зайнятість ліжко-місць є у Надвірнянській районній лікарні, Коломийська районна лікарня завантажена майже на 100%, інфекційна лікарня в Коломиї – на 92%, Богородчанська лікарня – 86%, Солотвинська районна лікарня в Богородчанському районі – на 82% навантажена», - повідомив Савчук.

За його словами, завантаженість інших COVID-лікарень складає сьогодні 57%. Найбільше хворих на коронавірус реєструють в Івано-Франківську, де госпіталізовані 320 осіб і понад 800 людей лікують коронавірус вдома, та у Надвірнянському районі, де 136 людей перебувають з коронавірусною інфекцією в лікарні і понад тисячу – вдома.

«Щоденно в області реєструють від 5 до 8 летальних випадків від коронавірусу. Переважно вмирають люди, які мали супутні захворювання, – діабет, ожиріння, кардіосклероз та інші. Ще багато випадків – це пізні звернення за меддопомогою, коли люди в пік захворювання на грип та ГРВІ списують все на банальну недугу і думають, що висока температура пройде за 3-5 днів», - зазначив головний санлікар області.

Він закликав людей не відкладати звернення до медиків за будь-яких симптомів коронавірусної інфекції.

Савчук зазначив, що захворюваність на коронавірус в Івано-Франківській області за тиждень зросла на 43%. Почастішали випадки захворювання серед дітей, де ріст захворювання констатують на рівні 36%.

Напередодні голова Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук дав доручення відповідним службам розгорнути додатково ще 70 ліжко-місць у лікарнях Прикарпаття та скерувати 5 млн грн на забезпечення їх киснем та необхідними медичними засобами.

Станом на 5 лютого в Івано-Франківській області протягом попередньої доби зареєстровано 433 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. З початку епідемії захворіли 50266 людей, одужали – 43459 осіб і 971 людина померла.

В Україні загалом лабораторно підтвердили 1 237 169 випадків коронавірусу, з них за добу – 4 923.