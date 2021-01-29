На Прикарпатті у 2,5 рази зросла кількість дітей хворих на COVID-19

На Прикарпатті кількість дітей, які захворіли на COVID-19, зросла у 2,5 рази.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це в Івано-Франківську на брифінгу повідомив головний санітарний лікар області Руслан Савчук.

«Протягом третього тижня у нас зареєстровано 39 нових випадків серед дітей проти 11 випадків за другий тиждень спостереження. Таким чином, маємо ріст захворювання серед дітей у 2,5 рази», - зазначив Савчук.

За його словами, з початку епідемії на коронавірус захворіли 1501 дитина, одужали 93%.

Водночас, зазначив лікар, на Прикарпатті констатують збільшення кількості хворих на коронавірусну інфекцію на 54%.

«В понеділок в області були зареєстровані 260 випадків COVID-19, у четвер, тобто за останню добу, 356 випадків», - зауважив Руслан Савчук.

Він додав, що найбільше випадків захворювання на COVID-19 реєструють в Івано-Франківську, Коломиї, Тисменицькому, Богородчанському та Надвірнянському районах.

На Прикарпатті хворих на коронавірусну інфекцію приймають 28 медичних закладів. В області розгорнуті 2987 ліжко-місць, з них 82% підключені для подачі кисню. Наразі в медзакладах з коронавірусом лікуються 956 пацієнтів.

Станом на 29 січня в Івано-Франківській області від початку епідемії на COVID-19 захворіли 47 857 людей, в Україні цей показник складає 1 211 593 особи, з них за останню добу захворіли 5 181 людина.