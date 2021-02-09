У Хорватії чоловіка засудили до 35 років за вбивство вагітної українки у Дніпрі

У Хорватії чоловіка засудили до 35 років в'язниці за вбивство вагітної українки у Дніпрі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури.

В рамках міжнародного співробітництва Дніпропетровська місцева прокуратура №2 передала компетентним органам Республіки Хорватія матеріали кримінального провадження відносно 36-річного хорвата, обвинуваченого у вбивстві.

«Вироком Окружного суду м. Спліт чоловіка визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст.1,2 та 4 ст.111 Кримінального кодексу Республіки Хорватія (вбивство з обтяжуючими обставинами) та призначено покарання у вигляді 35 років позбавлення волі», - ідеться в судовому рішенні.

Трагедія сталася у вересні 2013 року в одному з хостелів у Дніпрі. Громадянин Хорватії перебував у кімнаті разом із 36-річною вагітною українкою. Між ними виникла сварка, чоловік почав бити жертву по голові. Від одержаних травм жінка померла, а зловмисник з місця злочину зник.

Як повідомляв Укрінформ, у США вперше за майже 70 років призначили страту жінки. Вона була визнана винною у вбивстві вагітної жінки у штаті Міссурі у 2004 році.