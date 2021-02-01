Прикордонники затримали чоловіка, який п’ять років був у розшуку за вбивство

Прикордонники Львівського загону Держприкордонслужби затримали при спробі в'їзду в Польщу чоловіка, якого вже 5 років розшукують за умисне вбивство.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Держприкордонслужбу.

«Учора вночі в пункт пропуску «Шегині» прибув автобус польської реєстрації «Львів – Вроцлав». Під час процедури паспортного контролю на документи одного з пасажирів спрацювала база даних прикордонників із поміткою – при виявленні затримати. Прикордонники Львівського загону одразу затримали чоловіка та сповістили про це співробітників Нацполіції. Виявилося, що 40-річного українця розшукують правоохоронці Львівщини за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ст. 115 ККУ «Умисне вбивство»», - йдеться у повідомленні.

Прикордонники припускають, що чоловік, якого розшукують із грудня 2015 року, вважав, що про нього забули та вирішив перебратися до Польщі.

Затриманого передали представникам Нацполіції.

Як повідомляв Укрінформ, минулого року працівники Державної прикордонної служби затримали майже 9250 нелегальних мігрантів.

Окрім того, протягом минулого року понад 24,6 тис. осіб, які прямували до Польщі з України, дістали відмову в перетині кордону.