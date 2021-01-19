На українсько-польському кордоні минулого року майже утричі знизився рух людей

У 2020 році на українсько-польському кордоні, порівняно з 2019 роком, майже утричі зменшився рух людей, у два з половиною рази – рух особистого автотранспорту та удвічі – рух автобусів. Натомість на близько 10% зріс рух вантажного транспорту.

Про це йдеться у відповіді Прикордонної служби Польщі на інформаційний запит кореспондента Укрінформу.

Зокрема, упродовж 2020 року на всіх пунктах пропуску на кордоні з Польщею подорожуючі перетинали кордон понад 7,8 млн разів, що майже утричі менше, ніж в 2019 році (більше 21,7 млн разів). Водночас близько 90% усіх подорожуючих на польсько-українському кордоні в минулому році були громадянами України.

Торік рух легкового автомобільного транспорту знизився у більш ніж два з половиною рази: з понад 4 млн автомобілів в 2019 році до більше 1,5 млн в 2020 році.

Схожа ситуація спостерігалася і з рухом автобусів. Зокрема, якщо в 2019 році українсько-польський кордон перетнули понад 163 тис. автобусів, то в 2020 році лише понад 81 тис.

Водночас минулого року на спільному кордоні спостерігалося незначне збільшення руху вантажного транспорту – на понад 7,3%. Зокрема, у 2019 році кордон перетнули понад 753 тис. вантажівок, а торік – більше 812 тис.

Зниження руху людей та автомобільного транспорту пов’язане з локдауном і закриттям кордонів через пандемію коронавірусу з середини березня минулого року. Тоді тривалий час не функціонували пункти пропуску, різко обмежився рух людей через кордон, скасовано автобусне та залізничне сполучення.

Станом на сьогодні на спільному кордоні ще не відновлено роботу пунктів пропуску "Смільниця-Кросценько", "Устилуг-Зосін" та "Угринів-Долгобичув". Між країнами також поки що не діє залізничне сполучення.