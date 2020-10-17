У США вперше за майже 70 років стратять жінку

У США вперше за майже 70 років призначили першу страту жінки, що відбудеться 8 грудня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Засуджена Ліза Монтгомері була визнана винною у вбивстві вагітної жінки в штаті Міссурі у 2004 році.

Її стратять за допомогою смертельної ін'єкції у в'язниці Терре-Хот, штат Індіана.

Фото: kansascity.com

Останньою жінкою, приведеною до смерної кари в США, була Бонні Хіді, яку стратили в газовій камері в Міссурі в 1953 році.

Читайте також: У США вперше після скасування мораторію стратили афроамериканця

Як повідомлялося, смертна кара застосовується в США у 28 штатах із 50. Вища міра може застосовуватися тільки до злочинців, які вчинили жорстокі вбивства з обтяжуючими обставинами. У липні управління в'язниць перейшло на новий протокол з одними ліками для смертельних ін'єкцій, яке в останній раз використовувалося у 2003 році.