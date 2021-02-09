У лікарнях Чернігова удвічі поменшало хворих на CОVID-19 - міськрада

Порівняно з піковим періодом захворюваності на CОVID-19 (грудень 2020 р.), у лікарнях Чернігова удвічі поменшало пацієнтів.

Про це на нараді в Чернігівській міській раді повідомила заступниця начальника управління охорони здоров’я Ольга Малець, передає кореспондент Укрінформу.

"У чернігівських міських лікарнях, які визначені для госпіталізації хворих на CОVID-19, зараз перебуває 121 пацієнт. Із них 72 постійно чи епізодично потребують кисневої підтримки, троє хворих підключені до апаратів ШВЛ. Для порівняння: станом на 4 грудня госпіталізованих було 255 осіб, 24 грудня - 213, кисневу підтримку отримувало 97 та 74 пацієнти відповідно", - розповіла Малець.

Вона констатувала, що хворих з коронавірусною інфекцією, які потребують стаціонарного лікування, у Чернігові стає менше.

Як раніше повідомляло агентство, на початку лютого п. р. середньодобовий показник захворюваності в місті, порівняно з піковим періодом, знизився майже в 4 рази.

Для госпіталізації хворих на COVID-19 у чернігівських лікарнях відведено 430 ліжко-місць, із яких 266 забезпечені киснем.

З початку епідемії в Чернігові виявлено 7 501 випадок інфікування коронавірусом, у тому числі, з летальним кінцем - 176. На сьогодні в місті хворіє 1 367 людей, переважна більшість лікується амбулаторно.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9 лютого в Україні лабораторно підтверджено 1 249 646 випадків COVID-19, з них за добу - 2 656, з яких 127 - летальних.