У Слов’янську депутати анонсували скорочення бібліотекарів - Ткаченко

У Слов’янську двоє депутатів анонсували скорочення штату бібліотекарів, проти чого виступає територіальна громада.

Про це у Телеграмі повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, передає Укрінформ.

«Новини зі Слов’янська. Там міські депутати вирішили скоротити штат бібліотекарів заради, начебто, економії бюджету. Один запропонував усім бібліотекам міста працювати 2 дні на тиждень, інша заявила, що до бібліотеки-філіалу №4 ніхто не ходить. І це про бібліотеку, що працює у 20-тисячному мікрорайоні і є одним з осередків української культури, де, зокрема, проходять зустрічі з громадськими діячами, військовими та добровольцями», - написав міністр.

Він додав, що ці два депутати – «Олег Недава та Неля Штепа. Перший – ексдепутат БПП, що став депутатом від партії «Наш край», відомої своїми проросійськими наративами. Друга – Неля Штепа – депутатка від «Партії миру та розвитку», яку звинувачують у сепаратизмі».

Ткаченко підкреслив, що Міністерство культури та інформполітики вже поспілкувалося з місцевою владою. «Ми з’ясували, що і відділ культури і територіальна громада – проти скорочення роботи бібліотек. Зі свого боку заявляю – МКІП також цього не дозволить», - наголосив міністр.

Читайте також: Для бібліотек держава торік закупила понад 380 тисяч книжок

Ткаченко додав, що ідея децентралізації культури в регіонах полягає у підвищенні якісних культурних послуг на місцях, а не в їхньому знищенні. Ідея скорочення штату працівників і фактично ліквідація бібліотеки «це не соціально-економічний розвиток міста, як заявляють ініціатори. І не економія бюджету. Це – прихований перший крок до реалізації бажання нав’язування своїх «ідеологічних наративів», - переконаний міністр.

Також він нагадав, що ліквідовувати бібліотеку без погодження з МКІП – пряме порушення «Закону про культуру».