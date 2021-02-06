На Закарпатті повідомили про підозру митникам, які «заробляли» мільйони на імпортних авто
Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє Національна поліція України.
За даними слідства, зловмисники діяли за наступною схемою. Директор фірми виготовляв дублікати товаро-транспортних накладних та техпаспортів транспортних засобів, вносив неправдиві відомості в документи під час митного оформлення. Такі дії давали підставу зменшувати розмір митних платежів. В свою чергу працівники митного поста «Хуст» ігнорували фальсифіковані документи й оформлювали імпорт легкових та вантажних, мінімізуючи обов’язкові платежі.
У такій «співпраці» зловмисники завдали державі понад 2 млн грн збитків – суму підтверджують проведені експертизи.
"У п’ятницю, 5 лютого, оперативники, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора за участю спецпризначенців КОРД провели санкціоновані обшуки за місцем розташування митного поста «Хуст», в офісах двох приватних товариств та у помешканнях фігурантів", - йдеться у повідомленні.
Вісьмом працівникам митниці було повідомлено про підозри за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Щодо організатора схеми та керівника фірми – їхнім діям буде надана правова оцінка одразу після завершення всіх необхідних для цього слідчих та процесуальних дій.